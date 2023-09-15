Відповідну інформацію озвучили західні журналісти, посилаючись на неназваних посадовців з адміністрації президента США. Правда, є певні нюанси з наданням Україні ракет ATACMS.
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ATACMS можуть дати, але...
Високопосадовці кажуть, що Україна може отримати далекобійні ракети ATACMS від США. Правда, їх нам нададуть в обмеженій кількості. Це дозволить мінімізувати стурбованість Пентагону тим, що американські запаси надмірно використовують.
У Білому домі кажуть, що сам Джо Байден ще не схвалив надання ракет. Водночас високопосадовці зазначають, що по-новому дивляться на питання постачання далекобійних ракет восени 2023 року. З їхньою допомогою ЗСУ зможуть швидше впоратися з розгалуженою обороною окупантів на Півдні України.
Звернімо увагу, що Київ раніше запевнив Вашингтон, що не битиме американською зброєю по території Росії.
Чи вплине рішення США на Німеччину
- Звернімо увагу на те, що Україна очікує також на надання далекобійних ракет TAURUS від Німеччини. Тож у Берліні розповіли, чи вплине на них рішення Вашингтона передати ATACMS.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус натякнув, що США не зможуть повторити історію з танками. Тоді Вашингтон оголосив про передачу Abrams, після чого Берлін дав зелене світло на надання своїх Leopard 2.
- За його словами, у питанні надання TAURUS Німеччина не орієнтується на США. Він підкреслив, що "у цій війні немає автоматизму". Водночас зазначив, що у Берліні не можуть визначитися з тим, чи передавати ці ракети нашій державі.
- Але він підкреслив, що у Берліні не ухвалюватимуть відповідне рішення лише тому, що аналогічне ухвалили у Вашингтоні. Це означає, що не варто наступного ж дня очікувати, що Німеччина надасть нам TAURUS, бо напередодні США анонсували передачу ATACMS.