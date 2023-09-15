Соответствующую информацию озвучили западные журналисты, ссылаясь на неназванных должностных лиц из администрации президента США. Правда, есть определенные нюансы с предоставлением Украине ракет ATACMS.
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ATACMS могут дать, но...
Высокопоставленные чиновники говорят, что Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS от США. Правда, их нам предоставят в ограниченном количестве. Это позволит минимизировать озабоченность Пентагона тем, что американские запасы чрезмерно используются.
В Белом доме говорят, что сам Джо Байден еще не одобрил предоставление ракет. В то же время чиновники отмечают, что по-новому смотрят на вопросы поставки дальнобойных ракет осенью 2023 года. С их помощью ВСУ смогут быстрее справиться с разветвленной обороной оккупантов на Юге Украины.
Обратим внимание, что Киев ранее заверил Вашингтон, что не будет бить американским оружием по территории России.
Повлияет ли решение США на Германию
- Обратим внимание, что Украина ожидает также предоставление дальнобойных ракет TAURUS от Германии. Поэтому в Берлине рассказали, повлияет ли на них решение Вашингтона передать ATACMS.
- Министр обороны Германии Борис Писториус намекнул, что США не смогут повторить историю с танками. Тогда Вашингтон объявил о передаче Abrams, после чего Берлин дал зеленый свет на предоставление своих Leopard 2.
- По его словам, в вопросе предоставления TAURUS Германия не ориентируется на США. Он подчеркнул, что "в этой войне нет автоматизма". В то же время отметил, что в Берлине не могут определиться с тем, передавать ли эти ракеты нашему государству.
- Но он подчеркнул, что в Берлине не будут принимать соответствующее решение только потому, что аналогичное было принято в Вашингтоне. Это значит, что не следует на следующий же день ожидать, что Германия предоставит нам TAURUS, потому что накануне США анонсировали передачу ATACMS.