Storm Shadow и "Нептун" в паре с ракетой ATACMS смогут существенно усилить наши возможности наносить ударов по территории Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко, добавив, что ATACMS предусмотрена для уничтожения именно тех целей, которые нам нужны.

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Скорость этого оружия в 5 раз превышает скорость звука и это позволяет ему проходить через ПВО противника незамеченной, даже без возможности перехвата. Поэтому она нужна в комплекте с Storm Shadow и "Нептуном".

Эта тройка может очень хорошо поработать по критическим военным объектам в Крыму: пункты базирования кораблей, аэродромы, скопления техники, логистические установки. Я думаю, вопрос третьего компонента будет решен,

– рассказал Андрей Рыженко.

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