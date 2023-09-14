Storm Shadow и "Нептун" в паре с ракетой ATACMS смогут существенно усилить наши возможности наносить ударов по территории Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко, добавив, что ATACMS предусмотрена для уничтожения именно тех целей, которые нам нужны.
К теме По оккупантах били дроны и "Нептуны": что известно о утренней атаке Евпатории 14 сентября
Чем важны ракеты ATACMS
Скорость этого оружия в 5 раз превышает скорость звука и это позволяет ему проходить через ПВО противника незамеченной, даже без возможности перехвата. Поэтому она нужна в комплекте с Storm Shadow и "Нептуном".
Эта тройка может очень хорошо поработать по критическим военным объектам в Крыму: пункты базирования кораблей, аэродромы, скопления техники, логистические установки. Я думаю, вопрос третьего компонента будет решен,
– рассказал Андрей Рыженко.
Военный эксперт объяснил важность ракет ATACMS: смотрите видео
Уничтожение российского комплекса ПВО в Крыму: что известно
- В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели спецоперацию возле Евпатории. Нашим защитникам удалось уничтожить российский комплекс ПВО "Триумф". Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что подразделения ВМС ударили по нему двумя крылатыми ракетами "Нептун".
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что для ударов по Крыму используют украинскую технику и оружие. Также он подчеркнул, что нужно перебить возможность оккупантов обеспечивать свои войска через полуостров.
- Михаил Подоляк добавил, что интенсивность ударов будет увеличиваться, ведь Украина производит все больше дронов и ракет. Россию это не может не пугать.