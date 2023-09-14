Источники 24 Канала разведке СБУ сообщили, что в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Защитникам удалось отминусовать российский комплекс ПВО "Триумф".

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Российскую ПВО уничтожили ракеты "Нептун"

Как сообщают наши источники, сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Впоследствии в Страткоме ВСУ подтвердили, что нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" возле Евпатории.

Эффектные кадры уничтожения ПВО "Триумф": смотрите видео

Как ранее отмечал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать". Источники в Службе безопасности добавили, что россиян в Крыму ждут новые сюрпризы.

Что известно о ПВО "Триумф"

С-400 "Триумф" (сначала С-300) - российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. Россияне создавали его для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения: самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения. .

В общем один такой комплекс стоит 1,2 миллиарда долларов США.

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