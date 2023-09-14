Источники 24 Канала разведке СБУ сообщили, что в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Защитникам удалось отминусовать российский комплекс ПВО "Триумф".
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Российскую ПВО уничтожили ракеты "Нептун"
Как сообщают наши источники, сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".
Впоследствии в Страткоме ВСУ подтвердили, что нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" возле Евпатории.
Эффектные кадры уничтожения ПВО "Триумф": смотрите видео
Как ранее отмечал глава СБУ Василий Малюк, "хлопок пылал и будет пылать". Источники в Службе безопасности добавили, что россиян в Крыму ждут новые сюрпризы.
Что известно о ПВО "Триумф"
С-400 "Триумф" (сначала С-300) - российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. Россияне создавали его для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения: самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения. .
В общем один такой комплекс стоит 1,2 миллиарда долларов США.
В Крыму расцветает "хлопок": какими были последние поражения по Крыму
- Ночью 13 сентября в Севастополе прогремели не менее 7 взрывов. Оккупанты заявили, что ВСУ атаковала судоремонтный завод и их суда 10 крылатыми ракетами и морскими дронами.
- Источники 24 Канала в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в результате удара по Севастополю были повреждены два корабля Черноморского флота, а именно: большой десантный корабль и подлодка.
- Кроме этого, есть повреждение оборудования судоремонтного завода, где оккупанты ремонтировали свои суда.
- Кроме этого, в северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".