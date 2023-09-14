Джерела 24 Каналу у розвідці СБУ повідомили, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Захисникам вділося відмінусувати російський комплекс ППО "Тріумф".
Дивіться також ЗСУ знищили підводний човен і багато іншої техніки окупантів: втрати ворога на 14 вересня
Російську ППО знищили ракети "Нептун"
Як повідомляють наші джерела, cпочатку безпілотники СБУ уразили "очі" комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".
Згодом у СтратКомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару по місцю розташування ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" біля Євпаторії.
Ефектні кадри знищення ППО "Тріумф": дивіться відео
Як раніше зазначав голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати". Джерела у Службі безпеки додали, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.
Що відомо про ППО "Тріумф"
С-400 "Тріумф" (спершу С-300) — російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Росіяни створювали його для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу: літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення тощо.
Загалом один такий комплекс коштує 1, 2 мільярда доларів США.
У Криму розцвітає "бавовна": якими були останні ураження по Криму
- Уночі 13 вересня у Севастополі пролунали щонайменше 7 вибухів. Окупанти заявили, що ЗСУ атакувала судноремонтний завод та їхні судна 10 крилатими ракетами та морськими дронами.
- Джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що внаслідок удару по Севастополю було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту, а саме: великий десантний корабель і підводний човен.
- Крім цього, є пошкодження обладнання судноремонтного заводу, де окупанти ремонтували свої судна.
- Окрім цього, в північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець".