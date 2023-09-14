Украина работает по временно оккупированному Крыму только украинской техникой и оружием. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что видно, насколько эффективны эти операции.

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"Все, что мы уничтожаем в Крыму, для этого мы используем украинскую технику и украинское оружие. Прекрасно работают и ребята из ГУР, и из СБУ, и из Воздушных Сил, и ВМС. Генеральный штаб планированием занимается. Они четко понимают, как нужно работать по полуострову Крым", – подчеркнул Подоляк.