Storm Shadow і "Нептун" у парі з ракетою ATACMS зможуть істотно посилити наші можливості завдавати ударів по території Криму. Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко, додавши, що ATACMS передбачена для знищення саме тих цілей, які нам потрібні.
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Чим важливі ракети ATACMS
Швидкість цієї зброї в 5 разів перевищує швидкість звуку і це дозволяє їй проходити через ППО противника непоміченою, навіть без можливості перехоплення. Тому вона потрібна до комплекту з Storm Shadow і "Нептуном".
Ця трійка може дуже гарно попрацювати по критичних військових об'єктах в Криму: пункти базування кораблів, аеродроми, скупчення техніки, логістичні установки. Я думаю, питання третього компонента буде вирішено,
– розповів Андрій Риженко.
Військовий експерт пояснив важливість ракет ATACMS: дивіться відео
Знищення російського комплексу ППО в Криму: що відомо
- У ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели спецоперацію біля Євпаторії. Нашим захисникам вдалося знищити російський комплекс ППО "Тріумф". Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що підрозділи ВМС вдарили по ньому двома крилатими ракетами "Нептун".
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що для ударів по Криму використовують українську техніку та зброю. Також він наголосив, що треба перебити можливість окупантів забезпечувати свої війська через півострів.
- Михайло Подоляк додав, що інтенсивність ударів збільшуватиметься, адже Україна виробляє дедалі більше дронів та ракет. Росію це не може не лякати.