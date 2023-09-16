Пролила світло на підготовку до опалювального сезону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. За її словами, зараз робиться все, що потрібно для якіснішої підготовки до нового опалювального сезону.

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Опалювальний сезон не буде легким

Минулий опалювальний сезон дійсно став найскладнішим для України та всієї Європи, але водночас продемонстрував, що наші енергетики, наша енергетична система готові боротися навіть з такими викликами, як постійні ракетні атаки, і ми робимо все необхідне, аби врахувати уроки минулого опалювального сезону і підготуватися набагато якісніше до наступного,

– наголосила Гринчук.

Вона зазначила, що новий опалювальний сезон не буде легким. За її словами, з кінця попереднього тривають роботи з відновлення генерації. Її втрати були колосальними: понад 50% генерації окуповано, знищено або виведено з ладу.

"Усю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", – додала заступниця міністра.

Вона зазначила, що нині базою є атомна генерація. Заступниця міністра зауважила, що 7 з 9 блоків відремонтовані та введені в нормальний графік. Ще два блоки введуть до початку опалювального сезону.

Це вперше ми забезпечимо роботу всіх атомних блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, протягом всього опалювального сезону. Крім того, ми проводимо ремонти теплової та гідрогенерації, і можемо впевнено говорити, що по готовності генерацій ми зможемо вдало пройти цей опалювальний сезон,

– додала вона.

Блекаути не плануються

Гринчук зазначила, що зараз не планують запроваджувати відключення світла та блекаути. Водночас залишається значний виклик. Ідеться про повторні атаки росіян на енергосистему України. Власне, до них, згідно з даними розвідки, окупанти готуються.

Попри це, енергетики більш обізнані у відновленні об'єктів після пошкоджень. А ще в Україні якісніша система ППО, якщо порівнювати з минулим роком.

Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки,

– підкреслила Гринчук.

Напередодні у Повітряних силах зазначили, що окупанти можуть бити як високоточними ракетами, так і дронами-камікадзе. Ці повітряні об'єкти ворог використовуватиме, щоб атакувати енергетичну систему цієї осені та зими.