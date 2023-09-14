В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, чим же ворог може бити по енергетичній інфраструктурі України. Мовиться не лише про крилаті ракети, чиє виробництво окупанти не припиняли.

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Битимуть не лише ракетами

Ведуча нагадала про те, що раніше Юрій Ігнат заявляв, що по енергооб'єктах битимуть дронами-камікадзе. Водночас вона зауважила, що західні ЗМІ пишуть, що окупанти посилили виробництво ракет.

Реагуючи на репліку про атаку "Шахедами", речник Повітряних сил ствердно кивнув. Але заперечив, що ворог нарощує виробництво своїх крилатих ракет.

Я б не сказав, що більше. Мова йде про стабільне виготовлення ракет. Ми бачили звіт ГУР, які нам повідомляли про близько 100 ракет на місяць. Це приблизно та кількість, яку вони використовують,

– зазначив він.

Він зауважив, що до накладення санкцій в окупантів був повний доступ до будь-яких комплектуючих. Тоді вони могли випускати значно більше ракет. Тепер же обмеження є. Так, вони працюють, але не на такому рівні, як би нам хотілося.

Юрій Ігнат нагадав, що за даними ГУР МО у ворога близько 600 високоточних далекобійних ракет. Речник Повітряних сил зауважив, що це менше, ніж недоторканий запас, який має бути у Росії.

Тому треба розуміти, що все ж таки дрони легше, дешевше виготовляти і, можливо, вони будуть робити саме це. Але не виключено, що ракети будуть теж нарощуватися, бо без ракет сьогодні у сучасній війні ніяк не обійдешся,

– констатував він.

Тож, варто бути готовими, що під час ймовірної кампанії осінньо-зимових атак по енергетичній інфраструктурі окупанти використовуватимуть як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. Хай там як, ваша задача залишається незмінною: лунає повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.