В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о том, чем же враг может бить по энергетической инфраструктуре Украины. Речь идет не только о крылатых ракетах, чье производство оккупанты не прекращали.

Читайте также В ГУР оценили, сколько ракет сейчас в России и увеличилось ли их

Будут не только ракетами

Ведущая напомнила о том, что ранее Юрий Игнат заявлял, что по энергообъектам будут бить дронами-камикадзе. В то же время она отметила, что западные СМИ пишут, что оккупанты усилили производство ракет.

Реагируя на реплику об атаке "Шахедами", спикер Воздушных сил утвердительно кивнул. Но возразил, что враг наращивает производство своих крылатых ракет.

Я бы не сказал больше. Речь идет о стабильном изготовлении ракет. Мы видели отчет ГУР, которые нам сообщали о около 100 ракетах в месяц. Это примерно то количество, которое они используют,

– отметил он.

Он отметил, что до наложения санкций у окупантов был полный доступ к любым комплектующим. Тогда они могли выпускать гораздо больше ракет. Теперь же ограничения есть. Да, они работают, но не на таком уровне, как бы нам хотелось.

Юрий Игнат напомнил, что по данным ГУР МО у врага около 600 высокоточных дальнобойных ракет. Спикер Воздушных сил отметил, что это меньше, чем неприкосновенный запас, который должен быть в России.

Поэтому надо понимать, что все-таки дроны легче, дешевле производить и, возможно, они будут делать именно это. Но не исключено, что ракеты будут тоже наращиваться, потому что без ракет сегодня в современной войне никак не обойдешься,

– констатировал он.

Следовательно, следует быть готовыми, что во время вероятной кампании осенне-зимних атак по энергетической инфраструктуре оккупанты будут использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты. Как бы то ни было, ваша задача остается неизменной: раздается воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию и находитесь там до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.