В The New York Times вышла статья, где говорится, что производство ракет в России превысило довоенный уровень. Представитель ГУР Андрей Юсов дал свой комментарий о ситуации в эфире телемарафона.

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Как украинская разведка оценивает запасы ракет в России

Враг пытается наращивать производство оружия и переводить экономику на военные рельсы. Но текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию на полномасштабное вторжение,

– говорит Юсов.

По его словам, Россия не сможет вернуться к объемам производства ракет, которые были до февраля 2022 года, "еще более длительный период". Впрочем, оккупанты уже готовят новые атаки осенью и зимой.

Угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, гражданской инфраструктуре сохраняются, и это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны, как и предмет заботы для нашей проукраинской международной коалиции,

– подытожил представитель ГУР.

Что написали журналисты NYT

В их материале говорится, что санкционные ограничения, наложенные после 24 февраля 2022 года, сдерживали производство ракет в России как минимум полугода. А уже к концу года Кремль начал набирать обороты в выполнении оборонных заказов.

"Менее чем через год после начала вторжения Москва возобновила торговлю критически важными компонентами (для ракет, – 24 Канал), направив их через такие страны, как Армения и Турция. Запад пытался ограничить экспорт чипов в Россию, однако это сделать не так просто", – указали медийщики.

Лейтмотив статьи: Кремлю удалось перестроить экономику на военные рельсы, адаптироваться к санкциям и производить вооружение.

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