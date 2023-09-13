Когда стало известно о визите Ким Чен Ына во Владивосток, в медийном пространстве начали распространяться версии, что Владимир Путин будет договариваться с северокорейским диктатором о поставках снарядов. На фоне этого глава ГУР МО Кирилл Буданов дал понять, что Северная Корея уже начала поставки России боеприпасов.

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Что рассказал Буданов

Глава украинской разведки назвал Пхеньян серьезным производителем вооружений. КНДР способна производить их в большом количестве, а Россия – нет. Он подчеркнул, что россияне откровенно врут, когда рассказывают о якобы увеличении собственного производства вооружений. Ведь Москва показывает только план, а не реализацию, которая составляет незначительные 3 − 7% от запланированных объемов.

Также Буданов заявил, что Северная Корея и Россия пришли к согласию.

Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет (соглашение с КНДР – 24 Канал) – это все фальшь. Потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи,

– сказал он.

Речь идет о снарядах калибра 122 и 152 миллиметров для пушек советского образца, ракетах для РСЗО "Град" и определенное количество танковых снарядов. Буданов отметил, что в России 30 лет грабили оборонно-промышленный комплекс и уничтожили мощные производства. А Северная Корея за это время сохранила серийное производство вооружений.

По мнению главы ГУР, соглашение между КНДР и Россией в какой-то степени негативно повлияет на ситуацию на фронте. Ведь снарядный голод оккупантов будет понемногу утоляться благодаря помощи Пхеньяна. По его словам, Кремль хочет получить миллионные партии снарядов. В связи с этим возникает вопрос, сколько боеприпасов КНДР сможет быстро передать российским захватчикам.

Что сказал Юсов

Представитель ГУР МО Андрей Юсов тоже прокомментировал встречу двух диктаторов. Он заявил в эфире телемарафона, что КНДР и Россия сотрудничают в вопросе поставок боеприпасов российским оккупантам. По его словам, Украина знает о направлениях их сотрудничества и отрабатывает сценарий противодействия этому.

Запросы в принципе известны, ничего нового сейчас нет. Это снаряды для артиллерии, для РСЗО, и в основном в этом направлении идет взаимодействие и запросы. Да, частично такое сотрудничество (Северной Кореи и России – 24 Канал) фиксируется,

– сказал он.

Разведчик назвал сотрудничество Пхеньяна и Москвы серьезным фактором. Он будет ощущаться на поле боя в Украине.

Что говорят эксперты о переговорах КНДР и России