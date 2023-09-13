На самом деле это очень короткая публичная беседа, во время которой вряд ли обсуждали что-то сенсационное. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Ким Чен Ын привык к красивой жизни
Михаил Шейтельман предположил, что если Ким Чен Ыну в России будет предложено пообедать блюдами из меню Путина, то он категорически откажется. Гастрономические предпочтения лидера Северной Кореи существенно отличаются от бункерного деда.
Я читал меню Путина. Его публиковали, когда приезжал Эрдоган. Биточки, котлеты, пюре. А Ким Чен Ин привык именно к шампанскому, икре, крабам. Он скажет: "Я это есть не буду". Ким Чен Ин привык к красивой жизни, не такой серой и убогой, как у Путина,
– считает он.
Шейтельман о визите Ким Чен Ына в Россию: смотрите видео
Ким Чен Ын приехал в Россию: коротко
- Ким Чен Ын 12 сентября прибыл в Россию. Его встретили в Хасанском районе Приморского края России с красной дорожкой, фотографами и всяческими почестями.
- 13 сентября лидер КНДР встретился с Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать КНДР строить спутники, Путин сказал: "Мы потому и приехали на космодром "Восточный". Также Путин сказал, что поговорит с Ким Чен Ыном по всем вопросам, комментируя, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество на переговорах.
- Приблизительно в 9 утра Путин и Ким Чен Ын начали переговоры. Ким Чен Ын на переговорах с Путиным заявил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с Россией. Северокорейский диктатор также заявил, что КНДР всегда будет вместе с Россией "в борьбе против империализма". Кроме того, он сделал маразматическое заявление, мол, Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета.
- Ким Чен Ын заверил Россию, что КНДР "всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина и российского правительства". Впоследствии переговоры Путина и Ким Чен Ина в расширенном составе завершились и началась встреча тет-а-тет.