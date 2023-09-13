Насправді це дуже коротка публічна бесіда, під час якої навряд чи обговорювали щось сенсаційне. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Кім Чен Ин звик до красивого життя
Михайло Шейтельман припустив, що якщо Кім Чен Ину у Росії запропонують пообідати стравами з меню Путіна, то він категорично відмовиться. Гастрономічні вподобання лідера Північної Кореї суттєво відрізняються від того, що їсть бункерний дід.
Я читав меню Путіна. Його публікували, коли приїжджав Ердоган. Биточки, котлети, пюре. А Кім Чен Ин звик саме до шампанського, ікри, крабів. Він скаже: "Я це їсти не буду". Кім Чен Ин звик до красивого життя, не такого сірого та убогого, як у Путіна,
– вважає він.
Шейтельман про візит Кім Чен Ина до Росії: дивіться відео
Кім Чен Ин приїхав до Росії: коротко
- Кім Чен Ин 12 вересня прибув у Росію. Його зустріли у Хасанському районі Приморського краю Росії з червоною доріжкою, фотографами та всілякими іншими почестями.
- 13 вересня лідер КНДР зустрівся із Владіміром Путіним. Відповідаючи на запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін сказав: "ми тому і приїхали на космодром "Восточный". Також Путін сказав, що поговорить з Кім Чен Ином щодо всіх питань, коментуючи те, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах.
- Приблизно о 9 ранку Путін і Кім Чен Ин почали переговори. Кім Чен Ин на переговорах з Путіним заявив, що ️для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією. Північнокорейський диктатор також заявив, що КНДР завжди буде разом з Росією "в боротьбі проти імперіалізму". Крім того, він зробив маразматичну заяву, мовляв, "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого суверенітету".
- Кім Чен Ин запевнив Росію, що КНДР "завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента Путіна і російського уряду". Згодом переговори Путіна і Кім Чен Ина в розширеному складі завершилися й розпочалася зустріч тет-а-тет.