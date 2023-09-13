Насправді це дуже коротка публічна бесіда, під час якої навряд чи обговорювали щось сенсаційне. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Кім Чен Ин звик до красивого життя

Михайло Шейтельман припустив, що якщо Кім Чен Ину у Росії запропонують пообідати стравами з меню Путіна, то він категорично відмовиться. Гастрономічні вподобання лідера Північної Кореї суттєво відрізняються від того, що їсть бункерний дід.

Я читав меню Путіна. Його публікували, коли приїжджав Ердоган. Биточки, котлети, пюре. А Кім Чен Ин звик саме до шампанського, ікри, крабів. Він скаже: "Я це їсти не буду". Кім Чен Ин звик до красивого життя, не такого сірого та убогого, як у Путіна,

– вважає він.

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