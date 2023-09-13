Путін зустрів Кім Чен Ина й диктатори тиснули одне одному руку близько 40 секунд, пише 24 Канал. Після цього вони вирушили оглядати космодром "Восточный".

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Кім Чен Ин запевнив Путіна у підтримці

Відповідаючи на запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін сказав: "ми тому і приїхали на космодром "Восточный".

Лідер КНДР виявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати,

– зазначив російський диктатор.

Також Путін сказав, що поговорить з Кім Чен Ином щодо всіх питань, коментуючи те, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах.

"Поговоримо з усіх питань, не поспішаючи. Час є", – відповів він.

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Близько 9 раку Путін і Кім Чен Ин почали переговори. Кім Чен Ин на переговорах з Путіним заявив, що ️для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією.

Північнокорейський диктатор також заявив, що КНДР завжди буде разом з Росією "в боротьбі проти імперіалізму". Крім того, він зробив маразматичну заяву, мовляв, "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого суверенітету".

Кім Чен Ин запевнив Росію, що КНДР "завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента Путіна і російського уряду".

Згодом переговори Путіна і Кім Чен Ина в розширеному складі завершилися й розпочалася зустріч тет-а-тет.

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