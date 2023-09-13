Путін зустрів Кім Чен Ина й диктатори тиснули одне одному руку близько 40 секунд, пише 24 Канал. Після цього вони вирушили оглядати космодром "Восточный".
Дивіться також Нічний бронепотяг під пильним оком Китаю: що Путіну пообіцяв Кім Чен Ин
Кім Чен Ин запевнив Путіна у підтримці
Відповідаючи на запитання, чи буде Росія допомагати КНДР будувати супутники, Путін сказав: "ми тому і приїхали на космодром "Восточный".
Лідер КНДР виявляє великий інтерес до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати,
– зазначив російський диктатор.
Також Путін сказав, що поговорить з Кім Чен Ином щодо всіх питань, коментуючи те, чи буде обговорюватися військово-технічне співробітництво на переговорах.
"Поговоримо з усіх питань, не поспішаючи. Час є", – відповів він.
Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: дивіться відео
Близько 9 раку Путін і Кім Чен Ин почали переговори. Кім Чен Ин на переговорах з Путіним заявив, що ️для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією.
Північнокорейський диктатор також заявив, що КНДР завжди буде разом з Росією "в боротьбі проти імперіалізму". Крім того, він зробив маразматичну заяву, мовляв, "Росія піднялася на священну боротьбу для захисту свого суверенітету".
Кім Чен Ин запевнив Росію, що КНДР "завжди підтримувала і підтримує всі рішення президента Путіна і російського уряду".
Згодом переговори Путіна і Кім Чен Ина в розширеному складі завершилися й розпочалася зустріч тет-а-тет.
Візит лідера КНДР у Росію: деталі
- Напередодні Кім Чен Ин прибув до Владивостока на бронепоїзді.
- Очікується, на зустрічі диктаторів двох країн, що стають дедалі ізольованішими на міжнародному рівні, буде обговорюватись торгівля зброєю та оборонними технологіями.
- Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами зустрічі Кім Чен Ина й Путіна та готові без вагань ввести нові санкції в разі, якщо обидві країни підуть на чергове порушення обмежень щодо передачі зброї.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що обмін військовою допомогою між Росією та КНДР був би "величезною помилкою". За її словами, обидві країни чекатиме подальша ізоляція.