Журналісти Bloomberg наголосили, що таким чином Росія хоче продовжити війну на виснаження проти нашої держави. Водночас КНДР має значні запаси боєприпасів і ракет, які можуть підійти армії країни-агресорки.

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Як постачання КНДР зброї Росії вплине на війну проти України

Журналісти зазначили, що Північна Корея володіє великим арсеналом артилерії та некерованих ракет, яку потенційно може використати Росія для свого радянського озброєння. Попри неодноразові заперечення Пхеньяном і Москвою щодо будь-якої причетності до постачання зброї Росії, дуже ймовірно, що Кім Чен Ин і Владімір Путін братимуть участь у дискусіях щодо надання зброї російським окупаційним силам.

Теренс Реріг, відомий професор національної безпеки Військово-морського коледжу США, пролив світло на ситуацію з постачанням боєприпасів із Північної Кореї, підкресливши, що це малоймовірно мати критичний вплив у найближчому майбутньому. Однак він з упевненістю стверджував, що ця зброя, безсумнівно, допоможе Росії в її безперервній війні на виснаження.

Варто відзначити, що боєприпаси Північної Кореї потенційно можуть дозволити військовій промисловості Росії значно розширити свої виробничі можливості та накопичити значні запаси вітчизняної зброї.

Девід Шмерлер, старший науковий співробітник престижного Центру Джеймса Мартіна, припустив, що вписання Північної Кореї до реєстру постачальників зброї під час війни потенційно могло б допомогти Росії подолати прогалини в її боєприпасах та інших системах озброєння.

Крім того, Шмерлер підкреслив, що рішення Росії звернутися за військовою допомогою до Корейської Народно-Демократичної Республіки може означати її виклики у зміцненні внутрішнього виробничого потенціалу.

На думку аналітиків, Путін зацікавлений в купівлі північнокорейських артилерійських боєприпасів 122 і 152 калібру. Крім того, вони припускають, що окупантам потрібні 122-міліметрові реактивні снаряди.

Експерт зі зброї Йост Оліманс зазначив, що Північна Корея володіє значними запасами радянських танків Т-54 і Т-62, подібних до тих, що використовуються окупантами в Україні.

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