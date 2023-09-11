Журналисты Bloomberg подчеркнули, что таким образом Россия хочет продолжить войну на истощение против нашего государства. В то же время у КНДР есть значительные запасы боеприпасов и ракет, которые могут подойти армии страны-агрессорки.
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Как поставка КНДР оружия России повлияет на войну против Украины
Журналисты отметили, что Северная Корея владеет большим арсеналом артиллерии и неуправляемых ракет, которую может использовать Россия для своего советского вооружения. Несмотря на неоднократные возражения Пхеньяном и Москвой по поводу какой-либо причастности к поставке оружия России, очень вероятно, что Ким Чен Ин и Владимир Путин будут участвовать в дискуссиях о предоставлении оружия российским оккупационным силам.
Теренс Рериг, известный профессор национальной безопасности Военно-морского колледжа США, пролил свет на ситуацию с поставкой боеприпасов из Северной Кореи, подчеркнув, что это маловероятно оказать критическое влияние в ближайшем будущем. Однако он с уверенностью утверждал, что это оружие, несомненно, поможет России в ее непрерывной войне на истощение.
Стоит отметить, что боеприпасы Северной Кореи могут позволить военной промышленности России значительно расширить свои производственные возможности и накопить значительные запасы отечественного оружия.
Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник престижного Центра Джеймса Мартина, предположил, что включение Северной Кореи в реестр поставщиков оружия во время войны могло бы помочь России преодолеть пробелы в ее боеприпасах и других системах вооружения.
Кроме того, Шмерлер подчеркнул, что решение России обратиться за военной помощью в Корейскую Народно-Демократическую Республику может означать ее вызовы в укреплении внутреннего производственного потенциала.
По мнению аналитиков, Путин заинтересован в покупке северокорейских артиллерийских боеприпасов 122 и 152 калибра. Кроме того, они предполагают, что оккупантам нужны 122-миллиметровые реактивные снаряды.
Эксперт из оружия Йост Олиманс отметил, что Северная Корея обладает значительными запасами советских танков Т-54 и Т-62, подобных используемым оккупантами в Украине.
Что можно ожидать от встречи лидеров России и КНДР
- Журналисты Financial Times отметили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын вместе с главой Кремля Владимиром Путиным на встрече могут обсудить поставки оружия России. Речь идет о боеприпасах, реактивных системах залпового огня и баллистических ракетах для ведения войны против Украины.
- В то же время, КНДР стремится получить от России определенные преференции в материалах или деньгах. Это может быть зерно, нефть, военные технологии, а также жесткая валюта в качестве оплаты.
- Аналитики напомнили, что Пхеньян прямо поддержал войну России против Украины. В частности, страна наложила вето на резолюцию ООН по осуждению действий российской армии.