Об этом сообщают южнокорейские СМИ. Российский и северокорейский политики планируют обсудить на встрече поставки военного вооружения в страну-агрессорку, передает 24 Канал.

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Ким Чен Ын уехал в Россию

Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын отправился из столицы КНДР Пхеньяна на частном поезде во Владивосток в России. Там должен пройти Восточный экономический форум, где может состояться встреча двух диктаторов.

Сама встреча должна состояться 13 сентября. Планируется, что главы государств обсудят поставки военных вооружений.

Следует отметить, что эта встреча состоится на фоне того, что КНДР готова предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. За это Северная Корея должна получить от страны-агрессорки зерно, нефть, военные технологии или валюту.

КНДР может помочь России военно