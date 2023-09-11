Об этом сообщают южнокорейские СМИ. Российский и северокорейский политики планируют обсудить на встрече поставки военного вооружения в страну-агрессорку, передает 24 Канал.
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Ким Чен Ын уехал в Россию
Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын отправился из столицы КНДР Пхеньяна на частном поезде во Владивосток в России. Там должен пройти Восточный экономический форум, где может состояться встреча двух диктаторов.
Сама встреча должна состояться 13 сентября. Планируется, что главы государств обсудят поставки военных вооружений.
Следует отметить, что эта встреча состоится на фоне того, что КНДР готова предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. За это Северная Корея должна получить от страны-агрессорки зерно, нефть, военные технологии или валюту.
КНДР может помочь России военно
- Журналисты американского издания The New York Times 5 сентября сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже в сентябре 2023 года может посетить Россию. Там диктатор хочет обсудить с Путиным увеличение поставок оружия российской армии.
- Журналисты отметили, что Путин ожидает от северокорейского главы поставок артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. В то же время Ким стремится получить от России технологии для спутников и атомных подлодок.
- Следует отметить, что сотрудничество обоих государств происходит уже достаточно давно. В частности, Россия могла помочь КНДР создать баллистическую ракету "Хвасон-18". Об этом свидетельствуют определенные общности этой ракеты с российской "Тополь-М".
- На вероятную помощь КНДР России отреагировала вице-президент США Камала Гаррис, Она заявила, что обмен военной помощью между Россией и КНДР станет "огромной ошибкой", добавив, что дальше две страны будет ждать только большая изоляция.