Речь идет о первой межконтинентальной баллистической ракете, использующей твердое ракетное топливо. По сути, ее создание вызвало немало дебатов, связанных с ролью России.

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Может быть результатом сотрудничества государств

Об этом говорится в докладе Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. Почётный профессор Массачусетского технологического института в нем утвердил, что "Хвасон-18", вероятно, результат технического сотрудничества КНДР и России.

Обратим внимание! Ракеты "Хвасон-18" испытывали дважды. Последний раз – 12 июля. Тогда совершили самый длинный полет из тех, которые совершала Северная Корея во время ракетных испытаний. Впервые ее запускали в апреле.

Внезапное появление этих передовых возможностей трудно объяснить без сотрудничества с российским правительством и его учёными,

– написал Постол.

Он также обратил внимание на визуальное сходство с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Тополь-М", которая также называется SS-27. В своей части доклада он назвал ее "передовой 50-тонной".

Следует отметить, что Россия и КНДР недавно призывали к более тесным военным связям. В то же время Северная Корея отрицает, что имеет хоть какие-то "вооруженные соглашения" со страной-агрессором.

Чем схожи обе ракеты

Эксперты отмечают, что у них схожие диаметры двигателей и конфигурации. Кроме того, 100-процентный успех испытаний свидетельствует о технологиях, которые считаются хорошо отработанными. Чего только стоит пролет "Хвасон-18" над Японией и риски, связанные с ним.

Аналитики добавляют, что ракетная программа Северной Кореи своими корнями идет к помощи со стороны СССР. Вскоре эстафетную палочку, так сказать, перехватила Россия. Кроме того, ускорители, которые используются для движения боеголовок, напоминают советские образцы.