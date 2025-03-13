Секретную базу построили на месте зимнего дворца, снесенного в 2024 году. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.

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Скрытый ядерный бункер Ким Чен Ына

Спутниковые фото свидетельствуют о том, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс. На первый взгляд, он похож на частное поле для гольфа. Однако при более внимательном анализе эксперты заметили доказательства того, что это место используют для сокрытия секретных пусковых установок и ракет Северной Кореи.

Детальный анализ изображений свидетельствует о том, что поля для гольфа были построены с бетонным основанием. Затем их покрыли тонким слоем почвы, на котором впоследствии вырастили газон.



Ким Чен Ын построил бункер для ядерных ракет на месте дворца / James Martin Centre

Какие доказательства приводят эксперты

По информации экспертов Центра исследований по военному нераспространению имени Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри, именно такие бетонные площадки используются для запуска баллистических ракет большой дальности.



На территории есть бетонные площадки, которые используются для запуска баллистических ракет / James Martin Centre

Дороги, которые недавно построили на территории, достаточно широкие для транспорта, который перемещает ракеты Hwasong-19. Эта ракета может пролететь 17 тысяч километров и поразить любые цели в США и Европе. В одном из новых зданий, которое имеет высоту 36 метров, вероятно, могут хранить ракеты в вертикальном положении. За этим сооружением есть еще одна, которую засыпали землей для большей защиты и маскировки.

Объект, замаскирован под гольф-поле, могут использовать для ракет более короткой дальности. Анализ показал, что спрятанные в земле сооружения могут скрывать до четырех пусковых установок.