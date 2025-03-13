Секретну базу збудували на місці зимового палацу, знесеного у 2024 році. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

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Прихований ядерний бункер Кім Чен Ина

Супутникові фото свідчать про те, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс. На перший погляд, він схожий на приватне поле для гольфу. Однак за уважнішого аналізу експерти помітили докази того, що це місце використовують для приховування секретних пускових установок і ракет Північної Кореї.

Детальний аналіз зображень свідчить про те, що поля для гольфу були побудовані з бетонною основою. Потім їх вкрили тонким шаром ґрунту, на якому згодом виростили газон.



Кім Чен Ин побудував бункер для ядерних ракет на місці палацу / James Martin Centre

Які докази наводять експерти

За інформацією експертів Центру досліджень з військового нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі, саме такі бетонні майданчики використовуються для запуску балістичних ракет великої дальності.



На території є бетонні майданчики, які використовуються для запуску балістичних ракет / James Martin Centre

Дороги, які нещодавно побудували на території, достатньо широкі для транспорту, який переміщує ракети Hwasong-19. Ця ракета може пролетіти 17 тисяч кілометрів та уразити будь-які цілі у США та Європі. В одній з нових будівель, яка має висоту 36 метрів, ймовірно, можуть зберігати ракети у вертикальному положенні. За цією спорудою є ще одна, яку засипали землею для більшого захисту та маскування.

Об'єкт, замаскований під гольф-поле, можуть використовувати для ракет коротшої дальності. Аналіз показав, що заховані в землі споруди можуть приховувати до чотирьох пускових установок.