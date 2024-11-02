Про це пише 24 Канал з посиланням на Defence Express. Аналітики порівняли північнокорейську та російську ракети й знайшли чимало спільного.

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КНДР могла скопіювати російську ракету

Північна Корея 31 жовтня вперше запустила міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-19. Вона показала рекордні параметри: висота польоту у 7687,5 кілометрів та 86 хвилин у повітрі.

Це був випробувальний запуск, під час якого встановили максимально високу балістичну траєкторію. Дальність польоту склала лише 1 001 кілометр, проте у випадку бойового застосування Hwasong-19, ймовірно, може уражати цілі на відстані понад 17 тисяч кілометрів. Як зауважили аналітики, на такій відстані Північна Корея не зможе завдати ударів лише по частині Південної Америки.

У КНДР публікували кадри з моментом випробувань ракети, тому після першого ж погляду на неї, стає зрозуміло, що Hwasong-19 дуже схоже на російську "Ярс". За словами аналітиків, це може бути повна копія або частково допрацьована модель, яка може мати більшу дальність і корисну вагу.



Російська ракета "Ярс" (зліва) і північнокорейська Hwasong-19 (справа) / Фото Defence Express

Як і російська ракета "Ярс", північнокорейська Hwasong-19 – триступенева твердопаливна ракета, яка запускається з мобільної пускової установки та має цілий ряд аналогічних технологічних рішень.

Також у КНДР показали фото, яке було знято вочевидь з головного блоку виведення на що вказує використання декількох мініатюрних двигунів по його периметру. Також на цьому фото можливо оцінити сварні шви. А також припустити, що КНДР отримала від Росії технології для створення бойових блоків із роздільними бойовими частинами з індивідуальним наведенням,

– наголосили аналітики.

У Defence Express також звернули увагу на те, що Hwasong-19 запускається з платформи, яка має 11 осей. Водночас попередня модель – Hwasong-18 – запускалася з установки, де було 9 осей. Це свідчить про збільшену версію та вагу, ніж у попередньої міжконтинентальної ракети.

Варто зауважити, що попередня ракета Hwasong-18 також була скопійована з російської. Мовиться про "Тополь-М".



Hwasong-18 була копією російської ракети "Тополь-М" / Фото CSIS

Довідка. "Тополь-М" – російський ракетний комплекс стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою, розроблений наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. "Ярс" – російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Є модифікацією ракети комплексу Тополь-М. Її випробування почалися у 2007 році, а в 2010 – прийняли в експлуатацію.