Про це пише 24 Канал із посиланням на аналітиків Defense Express. Раніше розвідка Південної Кореї вже повідомляла про подібні наміри Пхеньяну.

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Що відомо про цю ракету

Згідно з оприлюдненою інформацією, інертна бойова частина впала за 1 тисячу кілометрів від місця пуску. Величезна висота траєкторії для випробувань може свідчити про те, що при запуску ракети за звичайною траєкторією вона матиме дальність понад 17 тисяч кілометрів.

Аналітики припускають, що це була твердопаливна ракета нового типу або модернізацією Hwasong-18, копією російського "Тополя-М". Офіційно у Пхеньяні також повідомили про запуск, але не додали жодної інформації стосовно ракети, її типу та назви, лише заявивши про те, що запуск був рекордним.

Водночас єдиною відомою міжконтинентальною балістичної твердопаливною ракетою КНДР вважається саме Hwasong-18.

Вперше про нього стало відомо у 2021 році, а перший політ ракета здійснила 13 квітня 2023 року. Під час попередніх запусків вона досягла висот до 6,5 – 6,6 тисячі кілометрів. Це означає, що її дальність сягає орієнтовно 14 – 16 тисяч кілометрів, залежно від ваги бойової частини.

Такі показники є вкрай високими, враховуючи те, що для досягнення Каліфорнії з КНДР необхідно мати дальність до 10 тисяч кілометрів, а Нью-Йорка – до 11 тисяч, а найбільш віддаленої Флориди – 12 тисяч кілометрів. Щодо Європи, то від Пхеньяну до Лісабону – 10 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомляла, що КНДР, ймовірно, завершила підготовку до свого сьомого ядерного випробування. Зазначалося, що країна близька до запуску ракети великої дальності. Також припускали, що боєприпас здатен досягти Сполучених Штатів.