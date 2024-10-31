Про це розповідає Defense Express. Востаннє запуск балістичної ракети у напрямку Японського моря здійснювався 18 вересня.

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Японія в стані підвищеної готовності

Зазначається, що Північна Корея 31 жовтня, вранці, здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка пролетіла над Японським морем, встановивши нові рекорди за висотою та тривалістю польоту. За даними японського Міноборони, ракета досягла висоти 7000 кілометрів та протрималася в повітрі 86 хвилин, перш ніж упасти в океан, не завдавши шкоди.

Запуск відбувся приблизно о 7:10 ранку за місцевим часом з району Пхеньяна, повідомили військові Південної Кореї.

Це відбулося через кілька годин після того, як США та Південна Корея засудили відправлення північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України. Таке розміщення військових кадрів, на думку Сеула та Вашингтона, посилює військову співпрацю між Пхеньяном та Москвою, що може загрожувати стабільності в регіоні.

За словами міністра оборони Японії Гена Накатані, цей запуск став першим з моменту повідомлень про надання Північною Кореєю військових для війни.

Хоча Пхеньян заперечує участь у військових діях на українському фронті, Сеул і Токіо висловлюють занепокоєння з приводу можливого обміну військовими технологіями між КНДР та Росією, що потенційно може допомогти Пхеньяну вдосконалювати балістичну зброю.

До слова, Жозеп Боррель вирушає з дипломатичною місією до Японії та Південної Кореї для обговорення ситуації та проведення першого Стратегічного діалогу ЄС з цими країнами.

Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність кількох тисяч солдатів КНДР у Росії, що є порушенням Статуту ООН та резолюцій Ради безпеки ООН.



