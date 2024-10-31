Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков Defense Express. Ранее разведка Южной Кореи уже сообщала о подобных намерениях Пхеньяна.

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Что известно об этой ракете

Согласно обнародованной информации, инертная боевая часть упала за 1 тысячу километров от места пуска. Огромная высота траектории для испытаний может свидетельствовать о том, что при запуске ракеты по обычной траектории она будет иметь дальность более 17 тысяч километров.

Аналитики предполагают, что это была твердотопливная ракета нового типа или модернизацией Hwasong-18, копией российского "Тополя-М". Официально в Пхеньяне также сообщили о запуске, но не добавили никакой информации относительно ракеты, ее типа и названия, только заявив о том, что запуск был рекордным.

В то же время единственной известной межконтинентальной баллистической твердотопливной ракетой КНДР считается именно Hwasong-18.

Впервые о нем стало известно в 2021 году, а первый полет ракета совершила 13 апреля 2023 года. Во время предыдущих запусков она достигла высот до 6,5 – 6,6 тысячи километров. Это означает, что ее дальность достигает ориентировочно 14 – 16 тысяч километров, в зависимости от веса боевой части.

Такие показатели являются крайне высокими, учитывая то, что для достижения Калифорнии с КНДР необходимо иметь дальность до 10 тысяч километров, а Нью-Йорка – до 11 тысяч, а наиболее отдаленной Флориды – 12 тысяч километров. Что касается Европы, то от Пхеньяна до Лиссабона – 10 тысяч километров.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР, вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию. Отмечалось, что страна близка к запуску ракеты большой дальности. Также предполагали, что боеприпас способен достичь Соединенных Штатов.