Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Аналитики сравнили северокорейскую и российскую ракеты и нашли немало общего.

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КНДР могла скопировать российскую ракету

Северная Корея 31 октября впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-19. Она показала рекордные параметры: высота полета в 7687,5 километров и 86 минут в воздухе.

Это был испытательный запуск, во время которого установили максимально высокую баллистическую траекторию. Дальность полета составила лишь 1 001 километр, однако в случае боевого применения Hwasong-19, вероятно, может поражать цели на расстоянии более 17 тысяч километров. Как отметили аналитики, на таком расстоянии Северная Корея не сможет нанести удары только по части Южной Америки.

В КНДР публиковали кадры с моментом испытаний ракеты, поэтому после первого же взгляда на нее, становится понятно, что Hwasong-19 очень похоже на российскую "Ярс". По словам аналитиков, это может быть полная копия или частично доработанная модель, которая может иметь большую дальность и полезный вес.



Российская ракета "Ярс" (слева) и северокорейская Hwasong-19 (справа) / Фото Defence Express

Как и российская ракета "Ярс", северокорейская Hwasong-19 – трехступенчатая твердотопливная ракета, которая запускается с мобильной пусковой установки и имеет целый ряд аналогичных технологических решений.

Также в КНДР показали фото, которое было снято очевидно с главного блока вывода на что указывает использование нескольких миниатюрных двигателей по его периметру. Также на этом фото возможно оценить сварные швы. А также предположить, что КНДР получила от России технологии для создания боевых блоков с раздельными боевыми частями с индивидуальным наведением,

– отметили аналитики.

В Defence Express также обратили внимание на то, что Hwasong-19 запускается с платформы, которая имеет 11 осей. В то же время предыдущая модель – Hwasong-18 – запускалась с установки, где было 9 осей. Это свидетельствует об увеличенной версии и вес, чем у предыдущей межконтинентальной ракеты.

Стоит заметить, что предыдущая ракета Hwasong-18 также была скопирована с российской. Говорится о "Тополе-М".



Hwasong-18 была копией российской ракеты "Тополь-М" / Фото CSIS

Справка. "Тополь-М" – российский ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, разработан в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. "Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М. Ее испытания начались в 2007 году, а в 2010 – приняли в эксплуатацию.