Що відомо про житлові приміщення, який вигляд вони мають та скільки коштують, 24 Канал розповідає з посиланням на Luxury Property News.

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Коли й для чого побудували базу

У 1959 році в Аллені, що в американському штаті Канзас, побудували базу міжконтинентальних балістичних ракет Convair SM-65 Atlas. Вона була однією зі 132, зведених для зберігання такого типу ракет.

Як ракетна база стала житлом

У 2017 році базу переобладнали в підземний сімейний будинок. Тепер приміщення з'явилося на ринку нерухомості. За житло у шахті просять 749 000 доларів.

На перший погляд, внутрішній простір не надто затишний, адже більша його частина – порожній простір, призначення якого бути укриттям.

Який вигляд має житло, яке колись було ракетною базою: Фото Jam Press

Перші декілька кімнат не мають меблів і з'єднані тунелем. Однак вітальня та кухня об'єднані в одну простору зону. Всередині є дві спальні з килимовим покриттям, телевізорами та двоспальним ліжком. У квартирі також є пральна машина, духовка і холодильник, кімната з туалетом та душем, в яку є вхід зі спальні.

Окрім просторого житла, на території є злітно-посадкова смуга. Її довжина становить 380 метрів.

Загалом весь комплекс займає площу понад 1 400 квадратних метрів на 9,3 гектара відокремленої землі. Територія з усіх сторін оточена металевою сіткою і колючим дротом.