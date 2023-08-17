Об этом пишет Defense Express, отмечая, что представители российской делегации могли обсуждать с Пхеньяном поставки вооружения для страны-террориста.
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Что известно о тайном полете
Согласно данным Flightradar24, русский Ил-62М с регистрационным номером RA-86559 вылетел из Москвы в Пхеньян 1 августа. В точку назначения он прибыл уже в 8:00 по местному времени. Авиалайнер простоял в аэропорту около 36 часов, а вечером 2 августа покинул КНДР.
Цель полета в Северную Корею пока неизвестна, поскольку официальных заявлений по поводу визита не было. В частности, спутниковые снимки не зафиксировали загрузок на "борт".
"Есть основания полагать, что полет связан с возможными договоренностями России и КНДР в сфере вооружений", – отмечает издание.
Шойгу прилетал на другом самолете
В то же время, российский министр обороги Сергей Шойгу в июле 2023 года прилетал в КНДР на другом типе VIP-самолета – Ил-96-300 с регистрационным номером RA-96102, который был передан министерству обороны ориентировочно в мае 2016 года.
Интересно, что Россия еще с 2019 года вроде бы не может провести ротацию своего дипломатического персонала в Северной Корее, поскольку власти этой страны не давали соответствующего разрешения. Поэтому здесь также следует предположить хотя бы минимальную вероятность, что рейс Ил-62М от российского Минобороны мог быть также связан и с "дипломатическими" вопросами.
– добавляют аналитики.
Кратко об официальной встрече
- 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР. Официальная причина визита – празднование 70-летия "победы" в гражданской войне в Корее
- Заметим, что ранее аналитики отмечали, что во время визита Шойгу в КНДР речь прежде была о боеприпасах, ведь КНДР является огромным артиллерийским арсеналом: вооруженные силы страны имеют более 21,6 тысячи артиллерийских систем в калибрах 12-м и 12-м, еще 5,5 тысяч РСЗО.