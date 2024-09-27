Вопрос проверки документов урегулирован действующим законодательством Украины. Так, какие документы надо всегда иметь с собой и кто их может проверять – передает 24 Канал.

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Какие документы всегда нужно иметь с собой

В условиях военного положения каждый гражданин Украины обязан иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Он может быть как в бумажном виде, так и в электронном в Дии.

Однако военнообязанные должны иметь и другие документы, в зависимости от отношения к военной службе. Речь идет о:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет.

При этом, важно иметь информацию, по обновлению военно-учетных данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов:

ВИН-код, полученный в ТЦК и СП,

выписка, полученная через ЦПАУ,

информация из реестра "Оберіг" в приложении Резерв+.

Проверять военно-учетные документы могут у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это имеют право делать представители ТЦК и СП, полицейские и представители Госпогранслужбы. Попросить показать документы могут в пограничной полосе, на пунктах пропуска или блокпостах, а также по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах или местах массового скопления людей.