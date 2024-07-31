Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив. И добавил, что в целом ситуация по регионам разная.
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Готовы ли школы к зиме
Чиновник заявил, что в Украине есть школы, которые имеют генераторы и могут обеспечить проведение образовательного процесса при отключении света.
Они смогут обеспечить теплом, поскольку имеют собственные котельные. Таких школ, по данным, которые нам предоставили регионы, более 50%. Это означает, что эти школы даже при отключении электроэнергии будут учиться в очном формате, если у них есть укрытие и позволяет ситуация с безопасностью,
– заявил Сташкив.
Однако, те школы, которые не имеют возможности обеспечить очное обучение, по словам чиновника, будут вынуждены перейти на синхронный формат. То есть учителя дают задания ученикам, а затем проверяют их.
- Ранее мы информировали о том, что новый учебный год в школах Украины начнется 2 сентября 2024 года и завершится 30 июня 2025 года в соответствии с решением правительства.