Новые "умные" счетчики газа

Поэтому, новый Умный учет газа (Smart gas metering) значительно упростит и повысит эффективность взаимодействия между поставщиками газа и потребителями. Благодаря этому можно будет с легкостью прогнозировать потребление газа, что поможет лучше планировать финансовые расходы и ресурсы потребителям.

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Этот подход значительно упростит мониторинг и выставление счетов, уменьшит риск ошибок, снизит расходы на обслуживание газовых счетчиков и повысит энергоэффективность. В дополнение, современные умные счетчики потребляют минимум энергии, благодаря чему могут работать от батареи в течение нескольких лет без необходимости в частой замене.

Интересно! В частности, винничанам установят газовые счетчики Pietro Fiorentini, которые автоматически будут передавать данные о потреблении газа в центральную систему учета.