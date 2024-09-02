Когда передавать показания счетчиков

Показатели счетчиков газа надо подавать ежемесячно с 28 по 5 число. Это нужно, чтобы поставщик зачислил лицу правильное количество потребленного газа.

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Даже, если газ не используется и показатели счетчика стабильные, их все равно надо передавать для своего поставщика.

Напомним! Если не передать показатели счетчика, объем потребленного газа за месяц будет рассчитан по среднему значению за предыдущие периоды.

Куда передать показатели

Для клиентов "Нафтогаза" доступны следующие способы: