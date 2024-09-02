Коли передавати показники лічильників

Показники лічильників газу треба подавати щомісяця з 28 по 5 число. Це потрібно, аби постачальник зарахував особі правильну кількість спожитого газу.

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Навіть, якщо газ не використовується і показники лічильника стабільні, їх все одно треба передавати для свого постачальника.

Нагадаємо! Якщо не передати показники лічильника, обсяг спожитого газу за місяць буде розрахований за середнім значенням за попередні періоди.

Куди передати показники

Для клієнтів "Нафтогазу" доступні наступні способи: