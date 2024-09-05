Нові "розумні" лічильники газу

Відтак, новий Розумний облік газу (Smart gas metering) значно спростить та підвищить ефективність взаємодії між постачальниками газу та споживачами. Завдяки цьому можна буде з легкістю прогнозувати споживання газу, що допоможе краще планувати фінансові витрати та ресурси споживачам.

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Цей підхід значно спростить моніторинг і виставлення рахунків, зменшить ризик помилок, знизить витрати на обслуговування газових лічильників і підвищить енергоефективність. На додаток, сучасні розумні лічильники споживають мінімум енергії, завдяки чому можуть працювати від батареї протягом кількох років без потреби в частій заміні.

Цікаво! Зокрема, вінничанам встановлять газові лічильники Pietro Fiorentini, які автоматично передаватимуть дані про споживання газу до центральної системи обліку.