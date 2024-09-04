Изменятся ли тарифы в сентябре

В сентябре рост стоимости водоснабжения не предвидится. Однако, нужно понимать, что определенные общины самостоятельно могут увеличить этот тариф.

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В частности, в июне стоимость водоснабжения от ЧАО "Энергоресурсы" выросла до 53,39 гривны за кубометр. Увеличение произошло и у других регуляторов, речь идет о таких компаниях:

в Житомирводоканале стоимость водоснабжения за 1 кубометр выросла до 32,77 гривны;

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны;

Днепроводоканал – 23,92 гривны;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

КП "Водоканал" в городе Запорожье – 22,88 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Черкассыводоканал – 20,19 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны.

Обратите внимание! Стоимость водоотведения также выросла. Больше всего в июне увеличился этот тариф в КП "Облводоканал", теперь он составляет 41,30 гривны за кубометр.