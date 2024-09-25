Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский предупреждает, что война "ближе к завершению", чем многие думают, мобилизация в Украине все еще продолжается – как минимум до начала ноября. А уже на осень власть планирует массовую рассылку повесток через Укрпочту, готовятся изменения и по призывному возрасту.

Какой будет мобилизация в Силы обороны в октябре 2024 года и что изменится – читайте в материале 24 Канала.

Изменения в мобилизации и призывном возрасте

Действующим законодательством предусмотрена мобилизация граждан в возрасте с 25 до 60 лет. Ранее были случаи, когда мобилизовали мужчин в возрасте до 25 лет со статусом ограниченно годных во время военного положения.

Но вскоре эту практику прекратят – Минобороны остановит мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет. А тех, кого мобилизовали раньше, не будут отправлять на боевые задачи, рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что призыв с 18 до 25 лет уже остановился – он возможен только по письменному согласию.

В директиве Командования Сухопутными Войсками на Оперативные Командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыв мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК. Демобилизации уже мобилизованных нет,

– написал Гончаренко.

В директиве, по словам Гончаренко, также указано о мобилизации мужчин с 25 до 49 лет. То есть мужчины в возрасте 50 – 60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, объясняет депутат.

В то же время нардеп Сергей Рахманин сообщал, что Генштаб пока не рассматривал снижение мобилизационного возраста до 50 лет.

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Интересно! Украина за последний год в Украине в три раза увеличила показатели мобилизации, а возможности для тренировки украинских военных расширили в пять раз, рассказал министр обороны Рустем Умеров.



Следующим шагом, по его словам, является реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Гончаренко посоветовал мужчинам старше 50 лет при попытках мобилизации ссылаться на директиву. Однако она отсутствует в открытом доступе. В то же время издание Telegraf сообщает, что не все ТЦК получили директиву и ознакомили с ней служащих. Но в ТЦК изданию подтвердили, что негласные запреты мобилизовать людей в возрасте до 25 лет и старше 50 уже существуют некоторое время. Однако, если не будет законодательного решения, директиву могут отменить в любой момент.

Изданию "Фокус" Гончаренко подтвердил существование директивы, но она является секретной и за ее распространение предусмотрено заключение.

Я видел документ собственными глазами. Согласен, что вещи, которые касаются жизней сотен тысяч людей, должны подробно объясняться обществу. Если этого не делает Минобороны, значит сделаю я. Все, что касается мобилизации, следует разъяснять, это очевидная аксиома,

– отметил депутат.

Сколько повесток пришлют Укрпочтой

Закон о мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, предусматривает отправку повесток через Укрпочту – заказным письмом. Такая повестка будет считаться полученной, когда на почте поставят отметку о получении, невозможность вручения или отказ от получения.

В июле Кабмин упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте. Как пишет "УП", правительство выделило 71 миллион 820 тысяч гривен на печать 900 000 повесток до конца 2024 года.

Повестки о вызове военнообязанного или резервиста в ТЦК и СП, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, будут направляться заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печать 300 000 повесток в месяц.

За неявку, то есть за нарушение воинского учета, во время военного положения предусмотрен штраф от 17 000 до 25 000 гривен. Далее гражданина могут объявить в розыск, может задержать полиция и доставить в ТЦК, также ТЦК может подать на ограничение управления автотранспортом гражданина.

По словам Обмудсмена Дмитрия Лубинца, в случае отказа военнообязанного от повестки, уполномоченный представитель должен составить акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа объявляется гражданину и подается руководителю ТЦК и СП.



Если человек отказывается явиться в ТЦК, полиция имеет право на административное задержание и доставку гражданина в ближайший ТЦК и СП.

Даже если заказное письмо с повесткой потерялся по вине почты, или не поступило уведомление о письме, ответственность будет нести военнообязанный. Однако гражданин может обжаловать наказание за неявку, если докажет, что это произошло не по его вине.

Случаев "бусификации", когда мужчин принудительно мобилизовали прямо на улицах, в Одесской области стало "гораздо меньше", рассказал председатель Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко.

По его словам, этот процесс не удалось искоренить совсем, однако определенные улучшения все же есть. В то же время Пуйко считает, что военнослужащие ТЦК, которые задерживают мужчин, "действуют в пределах своих прав, обязанностей и полномочий".

Пуйко также опроверг слухи о том, что из сел мобилизуют больше людей, чем из городов. По его словам, мобилизация в Украине происходит пропорционально как в городах, так и в селах.

Что известно об отсрочке для учителей

В Украине начался учебный год, следовательно актуальным является вопрос отсрочки для учителей-мужчин, работающих в школах.

Преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации, однако не все. Это касается только тех, кто занимается научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и имеет научную степень.

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К этой категории также относятся и учителя средних школ и профессионально-технических заведений. Однако при условии, если их нагрузка составляет не менее 0,75 ставки. То есть если учитель работает меньше или по совместительству, его могут призвать в ряды ВСУ.

В случае отказа в предоставлении отсрочки, адвокаты советуют военнообязанным подать документы повторно – они имеют на это право. В заявлении на отсрочку стоит четко указать, какие документы предоставляются, чтобы избежать аргументации о неполном пакете документов.

Есть ли отсрочка для аспирантов

По новому закону о мобилизации право на отсрочку будут иметь только те студенты, кто получает уровень образования, выше предыдущего, на дневной или дуальной форме. Аспиранты могут претендовать на отсрочку, только если учатся на бюджетной форме. В то же время отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для аспирантов и студентов.

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Чтобы аспиранту получить отсрочку, следует подать заявление в ТЦК, где он стоит на учете, вместе с документом о том, что он действительно учится в аспирантуре. Это справка из учебного заведения, которая подтверждает обучение в аспирантуре на дневной или дуальной форме.

Интересно! Закарпатские верующие УПЦ МП протестовали против мобилизации двух священников из Хустщины, братьев Василия и Степана Гуков, блокируя дорогу и молясь под стенами ТЦК. Протест продолжался до вечера, пока священников Московского патриархата не отпустили.



Один из священников должен появиться в ТЦК Одессы через три дня, а другой – в Хустский ТЦК через месяц. В Хустской епархии УПЦ МП просили своих прихожан молиться за клирика Василия Гука, которого вместе с братом, священником Одесской епархии УПЦ МП Степаном Гуком доставили в ТЦК.

Отсрочку от призыва на военную службу могут получить уже фактически зачисленные на обучение аспиранты.

Будет ли экономическое бронирование

В 2024 году в Украине много говорили об экономическом бронировании – модель, по которой получение зарплаты более 35 000 гривен или уплата дополнительных 20 000 гривен ежемесячно должно предоставить бронирование. Такая система якобы должна финансово усилить ВСУ, повысить привлекательность белых зарплат для работодателей и предоставить бронирование ценным сотрудникам.

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Пока законопроекты об экономическом бронировании не приняты, однако председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что в проект бюджета на 2025 год заложили экономическое бронирование. Так он объяснил рост налоговых поступлений детенизацией зарплат, которое превышает ожидаемые экономические показатели.

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По мнению Гетманцева, рост налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год на 18,2% может быть обусловлен детенизацией заработных плат благодаря внедрению экономического бронирования.

Правительство предлагает вернуть в государственный бюджет 4% налога на доходы физических лиц через профицит местных бюджетов. Военный бюджет Украины в 2025 году будет увеличен на 500 миллиардов гривен, что приведет к рекордному росту нынешних расходов.

Будут ли принудительно возвращать украинских мужчин из-за границы

С начала полномасштабного вторжения, а особенно в 2024 году, раздаются призывы к возвращению мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с украинским гражданством из-за границы, которые сбежали в ЕС нелегально или не вернулись оттуда. Ранее о том, что Украина ведет переговоры с ЕС о возвращении мужчин мобилизационного возраста, говорил глава МВД Игорь Клименко. Ряд стран, включая Польшу и Литву, даже заявлял, что готов рассмотреть этот вопрос.

Как и мужчины внутри Украины, по новому закону о мобилизации украинцы за рубежом должны были до 17 июля обновить данные и стать на воинский учет. Для тех, кто это не сделал, предусмотрели ограничения консульских услуг.

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О принудительном возвращении сейчас речь не идет. Это в сентябре окончательно подтвердила Радио Свобода еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, никого "не будут выдворять" с территории Евросоюза принудительно – это невозможно согласно Директиве о временной защите. Документ о защите украинцев, скрывающихся от войны, сейчас действует до 4 марта 2026 года.