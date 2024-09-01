В 2024 году МОН ввело некоторые новации в отношении аспирантов. На это повлияло, в частности, и военное положение.

Смотрите также Новые повестки, учет 16-летних и кто не будет иметь отсрочки: какой будет мобилизация в сентябре

Мобилизация в Украине: какие правила относительно аспирантов и кто имеет правила на отсрочку

В новом законе о мобилизации право на отсрочку осталось за теми, кто получает уровень образования, выше предыдущего, на дневной или дуальной форме. Для выпускников магистерских программ следующий шаг – это третий уровень высшего образования, то есть аспирантура. Таким образом, аспиранты претендуют на отсрочку.

В то же время никаких возрастных ограничений по поступлению в аспирантуру в Украине не утверждено. Единственный важный пункт – это должна быть первая аспирантура. Если мужчина уже имеет степень, то он подпадает под мобилизацию.

Новации 2024 года по отсрочке для аспирантов

Отсрочки не имеют аспиранты на заочной форме обучения. Это нововведение этого года: МОН 24 июня 2024 года внесло изменения в правила поступления в аспирантуру. Теперь поступить в аспирантуру на дневную форму можно только на бюджет, где количество мест ограничено. Заочная форма на контракте сохранилась, но она не предоставляет отсрочки.

Еще в этом году впервые для поступления в аспирантуру сделали обязательной сдачу единого вступительного испытания (ЕВИ). Туда вошли тесты на иностранный язык и логику, которые стали пропуском к сдаче вступительных профессиональных экзаменов непосредственно в университете или в научном учреждении.

Проходной балл ЕВИ умышленно сделали высоким, чтобы отсеять тех, кто хочет просто получить отсрочку, а не заниматься наукой. И это сработало.

Как аспиранту получить отсрочку

Следует подать заявление в ТЦК, где парень стоит на учете, вместе с документом о том, что он действительно учится в аспирантуре (это справка из учебного заведения, которая подтверждает обучение в аспирантуре на дневной или дуальной форме).

Отсрочку от призыва на военную службу могут получить уже фактически зачисленные на обучение аспиранты.