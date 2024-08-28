Также есть информация, что МОН планирует изменить систему финансирования получения образования в магистратуре и аспирантуре. Речь о грантовой системе для магистров, а вот по аспирантам еще не решили.

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Как поднятие проходного балла для ЕВЭ отсеяло потенциальных аспирантов призывного возраста

В начале июля в МОН сообщили: в 2024 году из 100 тысяч поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являются мужчинами призывного возраста, которые уже имеют степень магистра. До полномасштабной войны в аспирантуру ежегодно поступали около 7 тысяч человек, то есть в 13 раз меньше.

Теперь же ожидается участие до 25 тысяч человек в конкурсе на дневные бюджетные места. Впрочем, не ясно, сколько среди этих поступающих лиц призывного возраста.

В 2024 году госзаказ значительно выше

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что объемы госзаказа составляют беспрецедентное количество аспирантов. И соответственно – государственных инвестиций в подготовку научно-педагогических работников.

В этом году количество выделенных бюджетных мест достигает более 7000, из них более 6000 приходится на МОН. В 2020 году эти показатели составляли 3025 мест, в 2021 и 2022 годах – 3125, в 2023 – 3109.