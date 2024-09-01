У 2024 році МОН запровадило деякі новації щодо аспірантів. На це вплинув, зокрема, і воєнний стан.

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Мобілізація в Україні: які правила щодо аспірантів і хто має правила на відстрочку

У новому законі про мобілізацію право на відстрочку залишилось за тими, хто здобуває рівень освіти, вищий за попередній, на денній або дуальній формі. Для випускників магістерських програм наступний крок – це третій рівень вищої освіти, тобто аспірантура. Таким чином, аспіранти претендують на відстрочку.

Водночас жодних вікових обмежень щодо вступу на аспірантуру в Україні не затверджено. Єдиний важливий пункт – це має бути перша аспірантура. Якщо чоловік вже має здобутий ступінь, то він підпадає під мобілізацію.

Новації 2024 року щодо відстрочки для аспірантів

Відстрочки не мають аспіранти на заочній формі навчання. Це цьогорічне нововведення: МОН 24 червня 2024 року внесло зміни у правила вступу в аспірантуру. Тепер вступити в аспірантуру на денну форму можна лише на бюджет, де кількість місць обмежена. Заочна форма на контракті збереглася, але вона не надає відстрочки.

Іще цього року вперше для вступу в аспірантуру зробили обов'язковим складання єдиного вступного випробування (ЄВІ). Туди увійшли тести на іноземну мову та логіку, які стали пропуском до складання вступних фахових іспитів безпосередньо в університеті або в науковій установі.

Прохідний бал ЄВІ зумисне зробили високим, щоб відсіяти тих, хто хоче просто дістати відстрочку, а не займатися наукою. І це спрацювало.

Як аспіранту отримати відстрочку

Слід подати заяву до ТЦК, де хлопець стоїть на обліку, разом із документом про те, що він дійсно навчається в аспірантурі (це довідка із закладу освіти, яка підтверджує навчання в аспірантурі на денній або дуальній формі).

Відстрочку від призову на військову службу можуть отримати вже фактично зараховані на навчання аспіранти.