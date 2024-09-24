Об этом сообщил председатель Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко в интервью медиапроекту Ukrainian Witness.

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"Улучшения в работе есть... В последнее время данных случаев ("бусификации") гораздо стало меньше".

В то же время Пуйко признал, что это явление до сих пор существует и этому есть определенные причины. В частности, по его мнению, в "бусификации" виноваты некоторые телеграм-каналы, которые освещают эти события так, как выгодно "нашему врагу".

Ведь, как отметил Пуйко, военнослужащие ТЦК, которые задерживают мужчин, "действуют в пределах своих прав, обязанностей и полномочий".

Причины "бусификации"

Также глава ТЦК считает, что на это повлияло и "чувство несправедливости" военных, вернувшихся с фронта. А также, некоторые мужчины намеренно провоцируют конфликт с работниками ТЦК и снимают это на камеру.

"Специально на публику начинают играть на руку врагу. А в это время по указанию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких есть много", – добавил военный.

Важно! За последний год в Украине в 3 раза выросли показатели мобилизации. Также удалось в 5 раз расширить возможности для тренировки украинских военных. Впереди – реформа ТЦК и СП.