Об этом в интервью "Украинскому свидетелю" заявил Юрий Пуйко – начальник Одесского областного ТЦК и СП. Он добавил, что в основном такие тезисы распространяют те, кто не несет службу.

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Мобилизуют ли больше в селах, чем в городах

В обществе бытует мнение, что в селах мобилизуют больше людей, чем в городах. Начальник Одесского ТЦК отверг такое утверждение и заявил, что мобилизация происходит пропорционально, как в крупных населенных пунктах, так и в небольших селах.

По проведенному анализу я вам скажу, что это неправда. Соответствующие цифровые показатели я вам озвучить не могу, но если провести пропорционально, то все идет поровну. Нет вопросов в категории населения, которую мы призываем,

– подчеркнул Пуйко.

К слову, за последний год в Украине в 3 раза увеличили показатели мобилизации. По словам министра обороны Рустема Умерова, также удалось в пять раз расширить возможности для тренировки украинских военных. Далее в Украине планируют провести реформу ТЦК и СП.