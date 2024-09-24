Про це повідомив голова Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко в інтерв'ю медіапроєкту Ukrainian Witness.

Дивіться також Чи правда, що мобілізують людей більше із сіл, ніж міст: що говорять у ТЦК

"Покращення в роботі є… Останнім часом даних випадків ("бусифікації") набагато стало менше".

Водночас Пуйко визнав, що це явище досі існує і цьому є певні причини. Зокрема, на його думку, в "бусифікації" винні деякі телеграм-канали, які висвітлюють ці події так, як вигідно "нашому ворогу".

Адже, як наголосив Пуйко, військовослужбовці ТЦК, які затримують чоловіків, "діють у межах своїх прав, обов'язків і повноважень".

Причини "бусифікації"

Також очільник ТЦК вважає, що на це вплинуло і "почуття несправедливості" військових, які повернулися з фронту. А також, деякі чоловіки навмисно провокують конфлікт із працівниками ТЦК і знімають це на камеру.

"Спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. А в цей час по вказівці хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато", – додав військовий.

Важливо! За останній рік в Україні в 3 рази зросли показники мобілізації. Також вдалося у 5 разів розширити можливості для тренування українських військових. Попереду – реформа ТЦК та СП.