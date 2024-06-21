Игорь Клименко сказал в интервью "Радио Свобода", готова ли Европа возвращать мужчин в Украину. Ведь ранее в Офисе Президента говорили, что они надеются на совместное решение ЕС по возвращению украинских мужчин из-за границы, пишет 24 Канал.

Заметьте Кулеба высказался относительно возвращения украинцев из-за границы

Что сказал министр о вероятности возвращения украинских мужчин в Украину

Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского союза. Конечно, что каждая страна ЕС действует по законам и правилам Еврокомиссии. Эти переговоры будут продолжаться в дальнейшем... Относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу,

– заявил глава МВД.

Он согласился, что сейчас в основном позиция стран Европейского Союза единодушна – никто не будет возвращать мужчин в Украину.

Сколько украинцев пытаются пересечь границу незаконно

Игорь Клименко также объяснял, что каждый день наши пограничники задерживают десятки украинских мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5 – 10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей ежедневно. Бывает 10, бывает 20, бывает 30,

– заявил министр.

Общее количество мужчин, которых задержали на границе при попытке незаконного пересечения, министр не назвал. По его словам, это закрытая информация.