Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции, посвященной предстоящему 4-му Саммиту первых леди и джентльменов. По его словам, есть потребность в помощи Киеву, однако значительного давления создавать не нужно.

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Что сказал Кулеба о возвращении украинцев

Кулеба объяснил, что в вопросе возвращения украинцев на Родину, необходимо найти правильные слова, инструменты, а также взаимодействие. В то же время не стоит "дожимать" людей, которые являются гражданами нашего государства, но живут за рубежом.

Министр утверждает, что правительства других стран, в которых сейчас находится больше всего украинцев, довольны тем, что наши граждане живут у них, работают и адаптируются в их обществах.

Однако они хотят помочь Киеву вернуть своих людей домой.

Они (правительства других стран – ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас,

– пояснил украинский чиновник.

Как отметил Кулеба, среди украинцев за рубежом также есть и те, кто не имеет куда возвращаться, или не имеют возможности это сделать из-за болезни, или необходимости ухода за близкими.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за рубежом, мы все присутствуем в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", – отметил он.

Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины жизненно важна защита страны от уничтожения.