Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції, присвяченій майбутньому 4-му Саміту перших леді та джентльменів. За його словами, є потреба у допомозі Києву, однак значного тиску створювати не потрібно.

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Що сказав Кулеба про повернення українців

Кулеба пояснив, що у питанні повернення українців на Батьківщину, необхідно знайти правильні слова, інструменти, а також взаємодію. Водночас не варто "дотискати" людей, які є громадянами нашої держави, але живуть закордоном.

Міністр стверджує, що уряди інших країн, в яких наразі перебуває найбільше українців, задоволені тим, що наші громадяни живуть у них, працюють й адаптуються в їхніх суспільствах.

Однак вони хочуть допомогти Києву повернути своїх людей додому.

Вони (уряди інших країн – ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас,

– пояснив український посадовець.

Як наголосив Кулеба, серед українців за кордоном також є й ті, хто не має куди повертатись, або ж не мають можливості це зробити через хворобу, чи необхідність догляду за близькими.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", – зауважив він.

Раніше Дмитро Кулеба наголошував, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України життєво важливим є захист країни від знищення.