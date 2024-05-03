Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Евросоюз найдет общий подход к вопросу возвращения украинцев призывного возраста на родину. Об этом он заявил в интервью балтийскому изданию Delfi, – информирует 24 Канал.

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Возвращение мужчин из-за границы

Подоляк отметил важность инициативы по поиску единого решения среди стран Евросоюза. Он считает, что такой шаг является "абсолютно правильным" и будет способствовать избежанию репутационных потерь для Украины.

Это заставляет этих молодых людей задуматься, где они, что они и как они себя будут чувствовать уже завтра,

– убежден советник главы Офиса Президента.

Чиновник отметил проблему, возникшую из-за выезда значительного количества молодых украинцев за границу в первые месяцы войны. По его словам, бездеятельный образ жизни некоторых из них не только вредит их личному имиджу, но и ухудшает репутацию Украины на международной арене.

В целом Подоляк считает, что Евросоюз примет решение, которое определит дальнейшую судьбу украинских граждан призывного возраста, находящихся за пределами своего государства. Такое решение станет важным шагом в координации действий между странами-членами ЕС и Украиной в условиях нынешней войны.

Более широкий контекст: что стоит знать