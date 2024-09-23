Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в колонке для Forbes Ukraine. К слову, этот материал посвящен году его пребывания в должности.

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Увеличение показателей мобилизации

Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных. Следующий шаг – реформа ТЦК. Над этим также работаем,

– написал он.

Министр также напомнил об успехах в цифровизации армии: запуск приложений для военных Армия+, Резерв+.

В Резерве+ почти 3,5 миллиона украинцев получили электронный военно-учетный документ за минуту. Он отметил, что удалось снизить нагрузку на ТЦК.

В Армия+ 230 тысяч военных уже пользуются электронными услугами. В частности, от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью.