Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine. До слова, цей матеріал присвячений року його перебування на посаді.

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Збільшення показників мобілізації

Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п'ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок – реформа ТЦК. Над цим також працюємо,

– написав він.

Міністр також нагадав про успіхи в цифровізації армії: запуск додатків для військових Армія+, Резерв+.

У Резерві+ майже 3,5 мільйона українців отримали електронний військово-обліковий документ за хвилину. Він зазначив, що вдалося знизити навантаження на ТЦК.

В Армія+ 230 тисяч військових уже користуються електронними послугами. Зокрема, від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоров'ю.