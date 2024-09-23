Про це повідомила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Відмова може бути скасована, якщо військовозобов'язаний додав відсутні документи.

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Чи можна повторно звернутися за відстрочкою

Якщо військовозобов'язаний в Україні отримав відмову у відстрочці від мобілізації, він має право подати документи повторно. У заяві бажано чітко зазначити, які саме документи надаються.

Юристка зазначила, що мала у своїй практиці відмову у відстрочці саме з аргументацією, що пакет документів нібито неповний.

Водночас за словами юристки, у відмові не вказали, якого саме документа бракує. Заявник подавав усі документи повторно.

Тому треба бути дуже уважним. Краще не полінуватись і в заяві про надання відстрочки вказати весь перелік документів,

– підсумувала вона.

Нагадаємо, що у зв'язку із набуттям чинності нового законодавства про мобілізацію низка категорій військовозобов'язаних втратила право на відстрочку, яке мала раніше. Водночас одна група чоловіків призовного віку це право, навпаки, здобула.