Так, повістки їм не вручатимуть, але вони зобовʼязані оновити військово-облікові дані. Про це пише ZAXID.NET.

Дивіться також Скільки добровольців щомісяця долучаються до ЗСУ: відповідь Міноборони

Що змінилося для чоловіків за кордоном

Ще з 18 травня чоловіки можуть оновити дані через електронний кабінет призовника, який не буде обовʼязковим до використання, однак дозволить не відвідувати певні установи для оновлення даних. Водночас повістки чи виклики до ТЦК через е-кабінет не надсилатимуть.

Так само не йдеться про примусове повернення в Україну військовозобовʼязаних. Член комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс в етері "Радіо Свобода" зазначив, що в України немає механізму для повернення чоловіків призовного віку.

Йдеться про тих, які порушили законодавство та перетнули кордон незаконно. Він припускає, що таке повернення могло б здійснюватися для притягнення порушників до відповідальності, але для цього потрібні законодавчі зміни в тих країнах, звідки чоловіків хочуть повернути.

Також громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ через електронну адресу, телефоном, через консульство під час отримання консульських послуг. При собі необхідно мати паспорт, документ, що підтверджує проживання за кордоном, і, за наявності, документи про освіту і військовий документ.

Аби оновити дані в консульській установі, необхідно зробити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку.